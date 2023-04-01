إيلون ماسك يحذر من عواقب انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة

حذّر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك من تداعيات انخفاض معدل الولادات في الولايات المتحدة.

واشنطن – سبوتنيك . وقال ماسك في تغريدة على “تويتر”: “سوف يحين الحساب الكبير بسبب تراجع معدل الولادات. اليابان هي مؤشر رائد”.

وأشار ماسك إلى تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن تناقص الصندوق الاحتياطي الاجتماعي الأمريكي بحلول عام 2033.

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وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشهر الماضي أن السنوات الست المقبلة ستكون “آخر فرصة” للبلاد لعكس تراجع معدل الولادات الطويل الأمد.

وقد شهدت اليابان في عام 2022 ولادة 799700 طفل، وهو 5% أقل من عام 2021، وانخفض معدل الولادات دون 800 ألف لأول مرة منذ عام 1899. وتقدّر المعهد الوطني للسكان والأبحاث الاجتماعية في عام 2017 أنّ إجمالي الولادات في اليابان لن ينخفض إلى ما دون 800 ألف قبل عام 2030.