إعلام: رجل أعمال ألماني يؤكد إمداد أوكرانيا بمدرعات سويسرية

صرح رجل الأعمال الألماني توماس بوكولد، الذي يشارك في إعادة تصدير المركبات المدرعة السويسرية إلى أوكرانيا، لصحيفة “Neue Zürcher Zeitung” أنه تمت إزالة الأسلحة من المعدات العسكرية وتم الحصول على “جميع التصاريح اللازمة” لتسليمها إلى الأراضي الأوكرانية.

يحظر القانون السويسري الخاص بالمواد العسكرية توريد المعدات العسكرية والأسلحة المنتجة في البلاد إلى مناطق الصراع. ومع ذلك، نُشرت صور للمركبة المدرعة “إيجل 1” هذا الأسبوع، والتي، وفقًا لوسائل الإعلام السويسرية، كانت في أوكرانيا.

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أبلغت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (Seco) سابقًا وكالة “سبوتنيك” أنها بدأت تحقيقًا في الظروف التي يمكن بموجبها إرسال المعدات إلى الأراضي الأوكرانية. وأوضح ممثل القسم أنه في التسعينيات، تم تصدير 36 مركبة مصفحة من طراز “Eagle I” إلى الجيش الدنماركي، وفي عام 2012 تقدمت الدنمارك بطلب لإعادة تصدير 27 منها إلى شركة ألمانية خاصة. في عام 2013، أصدرت السلطات السويسرية تصريحًا يسمح للدنمارك بالتصدير.

وفقًا لـ “Neue Zürcher Zeitung”، في نفس العام، اشترى رجل الأعمال الألماني توماس بوكولد، 27 عربة مصفحة.

وكتبت الصحيفة “وفقا لبوكهولد، فقد تم نزع سلاح مركبات “إيجل” بالكامل. وبحسب قوله، فقد أزيل السلاح والدرع الزجاجي وبالتالي، لن تستخدم المركبات إلا لحماية الركاب”.

وقال بوكولد للصحيفة إنه “نسق كل شيء مع السلطات”، وذكر أن لديه وثيقة تؤكد “نزع السلاح” ورخصة تصدير للمدرعات من ألمانيا.

في الوقت نفسه، تؤكد الصحيفة أنه بموجب القانون السويسري، لا تزال المركبات المدرعة منزوعة السلاح تعتبر ممتلكات عسكرية. وبالتالي، يحتاج رجل الأعمال الألماني إلى الحصول على تصريح إعادة التصدير من السلطات السويسرية.

وكتبت الصحيفة: “تعهدت شركة رجل الأعمال بعدم إعادة التصدير لـEagle I إلى أطراف ثالثة في الخارج دون موافقة مسبقة من سويسرا. تشهد البيانات المتزامنة الصادرة عن Seco والدنمارك على ذلك. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، Seco لم تتلق أي طلب من أي شركة ألمانية لتصدير المركبات. اتخذت سويسرا موقفا متشددا منذ العام الماضي: فقد حظرت عدة دول أوروبية من نقل مواد عسكرية إلى أوكرانيا”.