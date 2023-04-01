الحرس الثوري الإيراني يكشف مصير أحمد متوسليان بعد 41 عاما على اختطافه

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل القائد البارز في الحرس أحمد متوسليان، وذلك بعد مرور قرابة 41 عاما على اختطافه في لبنان مع ثلاثة إيرانيين أثناء مهمة عسكرية كانوا يقومون بها.

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية، بأن “قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أبلغ رسميا عائلة أحمد متوسليان بمقتله، وذلك خلال زيارته للعائلة في عطلة عيد النوروز”.

وكان أحمد متوسليان قائداً لقوات الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في عام 1980 واستمرت ثماني سنوات.

وفي السنوات الـ 40 الماضية، كانت هناك نقاشات حادة في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية حول ما إذا كان هذا القائد على قيد الحياة أم لا.

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