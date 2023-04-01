"بلومبيرغ": سوق النفط العالمي يمر بتحول هيكلي

وأشار المنشور إلى أن شركة بناء السفن “برايمار” تلقت طلبات لبناء 38 ناقلة متوسطة في عام 2023. وأن عدد السفن التي تم تخصيص أرقام تسلسلية دولية لها في الوقت الحالي منذ بداية العام هو 28، وهو يقترب من القيم لعام 2022 بأكمله. ويعتبر هذا أيضا مؤشرا على نمو الطلب على الناقلات.

وأوضحت ألكسندرا العتري، كبيرة المحللين في شركة “بريمار”، أن التحول الهيكلي الرئيسي في مشهد المصفاة الذي سيدعم الطلب على نقل المنتجات البترولية على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، هو التحول الجغرافي بين المصافي الجديدة والمستهلكين الرئيسيين”.

وفي إفادة صحفية في بروكسل، يوم الخميس الماضي، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانييل فيري إن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ليس لديهما حتى الآن أغلبية تسمح بمراجعة السقف المحدد مسبقًا لأسعار النفط الروسي.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عشر حزم من عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام “سويفت” للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.