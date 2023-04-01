الصين وسنغافورة توقعان 6 اتفاقيات ضمن "شراكة شاملة عالية الجودة موجهة نحو المستقبل"

وقعت الصين وسنغافورة، اليوم السبت، 6 اتفاقيات لتوسيع التعاون بينهما، وذلك بعد يوم من إعلانهما ‏رفع مستوى العلاقات الثنائية.‏

وتم توقيع مذكرات التفاهم بين مسؤولي حكومة سنغافورة، متمثلة في وفد رئيس الوزراء، لي هسين لونغ، ونظرائهم الصينيين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية، بكين، بحسب قناة “نيوز آسيا”.

وتضمنت الاتفاقيات الست الموقعة، اتفاقية بشأن الأمن الغذائي، إذ اتفقت الصين وسنغافورة على تبادل المعلومات حول لوائح سلامة الأغذية، وتعزيز التعاون في تجارة المواد الغذائية.

كما وقع البلدان مذكرات تفاهم بشأن إدارة النزاعات التجارية الدولية لمبادرة “الحزام والطريق”، والبحوث المائية والبيئية.

كما تم التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التبادل الثقافي والفني، والعمل بين البلدين في حوار التنوع البيولوجي.

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وأمس الجمعة، تم التوقيع على اتفاقية أخرى بشأن تعزيز التعاون بين سنغافورة وبكين والتبادلات الشعبية، من جانب سفير سنغافورة لدى الصين، لوي توك يو، وعمدة بكين، يين يونغ.

وأمس الجمعة، التقى رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، واتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى “شراكة مستقبلية عالية الجودة وشاملة”.

وفي بيان مشترك صادر عن البلدين، اليوم السبت، قالت سنغافورة إنها أعادت تأكيد دعمها لتنمية الصين ورحبت بالتزامها بالإصلاح والانفتاح، وفقا لتلفزيون الصين المركزي.

وقال البيان إن “الصين أشادت بمشاركة سنغافورة الطويلة في رحلة تحديث الصين، والتي أرست أساسا قويا للتعاون الثنائي، وأعربت عن دعمها لاستمرار نمو سنغافورة وازدهارها”.

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كمل رحب الجانبان باختتام المحادثات الموضوعية، لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وسنغافورة، والتي ستعمل على تحسين وصول الشركات من كلا البلدين إلى الأسواق للتجارة، والاستثمار في أسواق بعضهما بعضا.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، إن الاتفاقية كانت أول اتفاقية تجارة حرة ثنائية شاملة بين الصين وأبرمتها مع دولة آسيوية، وتم توقيعها في عام 2008.

ووقعت سنغافورة والصين على بروتوكول ترقية اتفاقية التجارة الحرة بينهما في عام 2018، وأضافت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية أنه منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2019، نمت التجارة الثنائية والاستثمارات، بمعدل 7% و7.7% سنويا على التوالي.