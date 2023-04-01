رئيس السلطة القضائية في إيران يتوعد بملاحقة غير المحجبات "بلا رأفة"

هدد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، اليوم السبت، “بملاحقة من يظهرن في الأماكن العامة غير محجبات دون رأفة”.

وقال إيجئي، “عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء لقيمنا”، مضيفا: أن من “ترتكبن مثل هذه الأفعال المخلة سيعاقبن وسيحاكمن بلا رأفة”، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وتابع: “في حال اعتقال المُخالِفات، ستبت السلطة القضائية في الموضوع، وستلاحق كل من له دور في هذه القضايا من مسبب إلى متعاون وشريك”.

وأكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن “خلع الحجاب يتعارض مع العفة العامة ومبادئ الشرع والقانون”، قائلاً إن “العدو يدعم خلع الحجاب في إيران”.

وعادت قضية الحجاب مرة أخرى إلى الواجهة وصلب النقاشات السياسية والاجتماعية والإعلامية في إيران، مع اتساع ظاهرة خلع الحجاب في عطل النوروز وتصاعد انتقادات المحافظين.

إيران تعلن رسميا انتهاء مهمة شرطة الأخلاق وتكشف عن قرار قريب بشأن الحجاب

وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ”شرطة الأخلاق” بسبب “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم”.

وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.