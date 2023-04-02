رغم هدف صلاح.. مانشستر سيتي يسقط ليفربول برباعية ويبقى في الصراع على اللقب الإنجليزي.. فيديو

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا عريضا ومستحقا على ضيفه ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، اليوم السبت، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وعلى الرغم من غياب هدافه النرويجي إرلينغ هالاند، عاد مانشستر سيتي ليبقى في دائرة الصراع على اللقب بعد فريق أرسنال المتصدر، حيث حقق السيتي “ريمونتادا” بعد تقدم اللاعب المصري محمد صلاح لـ”الريدز” في الدقيقة 17 من عمر المباراة، لكن أصحاب الأرض سجلوا رباعية نظيفة.

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سجل لنادي مانشستر الإنجليزي كل من الأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة (27)، وبعده البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة (46)، ليلحق به الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة (53) ثم أخيرا جاك غريليش في الدقيقة (74).

مانشستر سيتي يكتسح ليفربول ويواصل الضغط على أرسنال ▶️ شاهد ملخص المباراة#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #مانشسترسيتي_ليفربول https://t.co/NINl9CJe8n — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023

وبتلك النتيجة تقلص الفارق بين السيتي وأرسنال إلى 5 نقاط فقط، حيث يتصدر فريق الأرسنال الدوري الإنجليزي بـ 69 نقطة، في حين يحتل السيتي المركز الثاني بـ64 نقطة فقط، علما بأن لدى سيتي مباراة مؤجلة.