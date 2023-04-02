زيلينسكي يبحث مع ماكرون التعاون الدفاعي بين البلدين

أجرى فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت محادثة استمرت لمدة ساعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة الوضع في الجبهة والتعاون الدفاعي بين البلدين.

وكتب زيلينسكي عبر قناته على “تليغرام”: في محادثة استمرت ساعة مع إيمانويل ماكرون، ناقشنا التعاون الدفاعي بين أوكرانيا وفرنسا بالتفصيل وبشكل فعال، لقد أبلغت (ماكرون) بالتفصيل عن الوضع على الجبهة”.

وأشار زيلينسكي إلى أنهما ركزا بشكل منفصل على “صيغة السلام”، وعلى خطوات أخرى نحو تنفيذه.

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وقال زيلينسكي في 25 مارس/ آذار إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة “يوميوري شيمبون”، “لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة دون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)”.