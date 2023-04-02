بيلاروسيا تخلق حلولا لاستكمال المشاريع التي تخلى عنها المستثمرون الغربيون

قال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو إن السلطات البيلاروسية استثمرت أموالا لاستكمال المشاريع الاستثمارية التي أوقف المستثمرون الغربيون تمويلها.

وقال غولوفتشينكو في مقابلة مع قناة “أو إن تي” التلفزيونية اليوم السبت: ” الشركاء الغربيون انتهكوا التزاماتهم التعاقدية التي وقعوا عليها مع الحكومة لتمويل المشاريع، وهذا لا يقل عن 900 مليون دولار”.

تم التخلي عن بعضها (مشاريع) ببساطة، لكن لا يجب إيقافهم بهذه البساطة.

لذلك ورغم كل الصعوبات والعقوبات في العام الماضي وجدت الحكومة بمساعدة الرئيس الموارد اللازمة لاستكمالها.

الخارجية الروسية: نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة

وصرّح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 26 مارس/ آذار، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.