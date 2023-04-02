بيلاروسيا تخلق حلولا لاستكمال المشاريع التي تخلى عنها المستثمرون الغربيون

قال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو إن السلطات البيلاروسية استثمرت أموالا لاستكمال المشاريع الاستثمارية التي أوقف المستثمرون الغربيون تمويلها.
وقال غولوفتشينكو في مقابلة مع قناة “أو إن تي” التلفزيونية اليوم السبت: ” الشركاء الغربيون انتهكوا التزاماتهم التعاقدية التي وقعوا عليها مع الحكومة لتمويل المشاريع، وهذا لا يقل عن 900 مليون دولار”.
تم التخلي عن بعضها (مشاريع) ببساطة، لكن لا يجب إيقافهم بهذه البساطة.
لذلك ورغم كل الصعوبات والعقوبات في العام الماضي وجدت الحكومة بمساعدة الرئيس الموارد اللازمة لاستكمالها.
الخارجية الروسية: نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة
27 مارس, 20:27 GMT
وصرّح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 26 مارس/ آذار، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.
وكتب بوريل في حسابه على “تويتر”: “إن نشر بيلاروسيا للأسلحة النووية الروسية سيعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي. يمكن لبيلاروسيا أن توقف هذا، وهذا هو خيارها. الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بفرض مزيد من العقوبات”.
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