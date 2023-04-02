11 قتيلا على الأقل بعد أعاصير ضربت وسط وجنوبي الولايات المتحدة.. فيديوهات

تسببت أعاصير ضربت أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط في الولايات المتحدة في مقتل 11 شخصا على الأقل، وانهار سقف مسرح مكتظ خلال حفل موسيقي في إلينوي.

وضربت عشرات الأعاصير في الليل سبع ولايات على الأقل، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل والشركات، وتسبب أيضا في حرائق الغابات في السهول الجنوبية وعواصف ثلجية في أعالي الغرب الأوسط.

وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف بعد أن اجتاحت العواصف مساحات شاسعة من البلاد يقطنها نحو 85 مليون شخص، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وكان من بين القتلى أربعة في بلدات صغيرة هي وين بأركنساس وثلاثة في سوليفان بولاية إنديانا. تم الإبلاغ عن وفيات أخرى في ألاباما وإلينوي وميسيسيبي ومنطقة ليتل روك.

في بلفيدير بولاية إلينوي، دمر إعصار سقف مسرح أبولو حيث حضر 260 شخصًا حفلاً موسيقيًا لموسيقى الهيفي ميتال، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 28، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة.

7 قتلى على الأقل إثر إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية

قال مسؤولون في المنطقة القريبة من خط إلينوي، على بعد حوالي 95 ميلا (150 كيلومترا) جنوب غرب إنديانابوليس، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في مقاطعة سوليفان بولاية إنديانا، وظل بعض السكان في مقاطعة سوليفان في عداد المفقودين يوم السبت .

قال عمدة سوليفان كلينت لامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن ما يقرب من 200 مبنى في المقاطعة تضررت، واصفا ما حدث بأنه “أمر لا يصدق على الإطلاق لم أشاهد مثيلا له من قبل”.

وتم الإبلاغ عن تسرب الغاز في المنطقة، وأمر مكتب العمدة الناس بالبقاء بالخارج لإفساح المجال لعمال الطوارئ وعمال المرافق.