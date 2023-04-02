11 قتيلا على الأقل بعد أعاصير ضربت وسط وجنوبي الولايات المتحدة.. فيديوهات

تسببت أعاصير ضربت أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط في الولايات المتحدة في مقتل 11 شخصا على الأقل، وانهار سقف مسرح مكتظ خلال حفل موسيقي في إلينوي.
وضربت عشرات الأعاصير في الليل سبع ولايات على الأقل، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل والشركات، وتسبب أيضا في حرائق الغابات في السهول الجنوبية وعواصف ثلجية في أعالي الغرب الأوسط.
Sullivan Indiana #TORNADO damage. @inwx pic.twitter.com/WmnYm1nDfn
— Joshua Summitt (@IN_deerhunter) April 1, 2023
وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف بعد أن اجتاحت العواصف مساحات شاسعة من البلاد يقطنها نحو 85 مليون شخص، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
Horrific #tornado damage in Sullivan, Indiana #INwx pic.twitter.com/IQza9ICBXw
— Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) April 1, 2023
وكان من بين القتلى أربعة في بلدات صغيرة هي وين بأركنساس وثلاثة في سوليفان بولاية إنديانا. تم الإبلاغ عن وفيات أخرى في ألاباما وإلينوي وميسيسيبي ومنطقة ليتل روك.
في بلفيدير بولاية إلينوي، دمر إعصار سقف مسرح أبولو حيث حضر 260 شخصًا حفلاً موسيقيًا لموسيقى الهيفي ميتال، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 28، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة.
7 قتلى على الأقل إثر إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية
25 مارس, 09:34 GMT
قال مسؤولون في المنطقة القريبة من خط إلينوي، على بعد حوالي 95 ميلا (150 كيلومترا) جنوب غرب إنديانابوليس، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في مقاطعة سوليفان بولاية إنديانا، وظل بعض السكان في مقاطعة سوليفان في عداد المفقودين يوم السبت .
قال عمدة سوليفان كلينت لامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن ما يقرب من 200 مبنى في المقاطعة تضررت، واصفا ما حدث بأنه “أمر لا يصدق على الإطلاق لم أشاهد مثيلا له من قبل”.
وتم الإبلاغ عن تسرب الغاز في المنطقة، وأمر مكتب العمدة الناس بالبقاء بالخارج لإفساح المجال لعمال الطوارئ وعمال المرافق.
وقالت السلطات في منطقة ليتل روك، إن شخصا واحد على الأقل قُتل وأصيب أكثر من عشرين بجروح، بعضهم في حالة حرجة.
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