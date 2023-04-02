إيران تبعث رسالة احتجاج لأذربيجان بسبب حملتها الإعلامية "العدائية" ضدها

وأول أمس الخميس، عقد وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، اجتماعاً مع الوزير الأذربيجاني، جيهان بيراموف، الذي وصل إلى إسرائيل لتدشين سفارة بلاده في تل أبيب.

وقال كوهين، عقب الاجتماع، إن “إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا سوية من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية”، مضيفاً بحسب قناة “كان” الإسرائيلية: “اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران”.

وأعلنت وزارة خارجية إسرائيل، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إجراء ترتيبات لافتتاح سفارة أذربيجان لدى إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات، عام 1992.