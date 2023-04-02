إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على حمص

شن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك”.

وأشار المصدر العسكري إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.

وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.

ويوم أمس الأول، الخميس، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

مراسل “سبوتنيك”: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء حمص

واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل.