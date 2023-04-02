صفارات الإنذار تدوي في مناطق أوكرانية عدة

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل اليوم السبت.

وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في المناطق التي تسيطر عليها قوات كييف من زابوروجيه ومقاطعة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية.

في مارس/آذار المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الشمالية والشرقية لأوكرانيا