هزة أرضية قوية تضرب شمالي تركيا

أعلنت إدارة الكوارث التركية تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في محافظة كاستامونو شمالي تركيا.

أنقرة – سبوتنيك. وكتبت الإدارة في تغريدة على تويتر: “تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسانغازي”.

وأشارت إدارة الكوارث إلى أن عمق الزلزال يقع على 11.83 كيلومتر.

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ضرب زلزال مدمر ومزدوج بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.