القوات الروسية تصد ضربة مشتركة للقوات الأوكرانية وتسقط 3 مسيرات

صدت القوات الروسية ضربة مشتركة لأنظمة إطلاق راجمات صواريخ للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك ودمرت مجموعتي استطلاع أوكرانيتين، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية.

وقال المتحدث لوكالة “سبوتنيك”: “في اتجاه جنوب دونيتسك، تم صد الضربات الصاروخية المشتركة التي اشتملت على صاروخين من نظام إطلاق راجمات الصواريخ “هيمارس” وثلاثة مقذوفات من منظومة “Smerch MLRS”.

وأشار المتحدث إلى أن أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس-300 دمرت جميع الأهداف”.

وكشف المتحدث أيضا أن القوات الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة “سبوتنيك”، أنه “في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت القوات الروسية محاولتين من قبل العدو لإجراء استطلاع بالقوة، حيث تم تدمير مجموعة استطلاع، وتم القضاء على ما يصل إلى 20 مسلحًا”.

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