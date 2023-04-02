صادرات الهند الدفاعية تبلغ أعلى مستوى لها في العام المالي 2022-2023

وصلت صادرات الهند الدفاعية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 160 مليار روبية هندية (1.94 مليار دولار أمريكي) خلال العام المالي 2022-2023.

يمثل الرقم زيادة بنحو 30 مليار روبية هندية (365 مليون دولار أمريكي) عن العام المالي السابق، وزيادة بواقع أكثر من 10 أضعاف منذ 2016-2017، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الدفاع الهندية، يوم السبت.

تصدر الهند الآن إلى أكثر من 85 دولة، وقد أظهرت الصناعة الهندية قدرتها على التصميم والتطوير للعالم، حيث تقوم 100 شركة بتصدير منتجات دفاعية في الوقت الحالي”، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

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