طيارو "إف-35" يشتكون من "خداع" منظومة "إس-300" الروسية

واجه طيارو المقاتلات الشبح الأمريكية من طراز F-35 الذين تم إرسالهم للقيام بدوريات في المجال الجوي بالقرب من الحدود مع روسيا مناورة خادعة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-300، وفقًا لـ AirForceTimes.

وذكرت المقالة أن الطائرة لم تستطع التعرف على الأشياء المحيطة بها، لأن أنظمة الدفاع الجوي لديها طرق رقمية لعدم كشفها.

واشتكى العقيد كريج أندريل، قائد السرب المقاتل 388 من القوات الجوية الأمريكية: “رأينا إس أ-20 (تسمية إس-300 لدى دول الناتو)، علمنا أنها كانت إس أ-20، لكن مقاتلتي لم يتمكن من التعرف عليها”.

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وأشار مشارك آخر في العملية، العقيد براد باشور، إلى أن طياري F-35 لم يواجهوا استفزازات من القوات الجوية الروسية والبيلاروسية أثناء الدوريات.

وقال: “إنهم يفعلون ما نفعله. نظرنا إلى بعضنا بعضا… لا يوجد تفاعل مباشر ولا شيء غير مهني من الجانبين”.