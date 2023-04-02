وزير: سريلانكا تعتزم توسيع خدمات الطيران مع روسيا

قالت وزيرة النقل والطرق السريعة السريلانكية، باندولا جوناواردانا، إن بلادها مهتمة بتوسيع التعاون في مجال النقل والمرور الجوي مع روسيا.

وأضافت الوزيرة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “تخطط سريلانكا لتوسيع شبكة النقل مع روسيا… سنكون سعداء للتوسع… سنحاول توسيع خدمة الطيران بين روسيا وسريلانكا”.

استعادت روسيا وسريلانكا الرحلات الجوية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد حادثة رحلة إيروفلوت.

تم إلغاء رحلة أيروفلوت A330-300 من كولومبو إلى موسكو، والتي كان من المتوقع أن تغادر في 2 يونيو/حزيران 2022، بسبب عدم الحصول على إذن من سلطات الطيران السريلانكية وتم احتجازها بناءً على طلب شركة التأجير.

السفيرة السريلانكية لدى روسيا: نبحث زيادة عدد الرحلات الجوية بين موسكو كولومبو

وسلمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج إلى سفير سريلانكا في موسكو، وعلقت شركة إيروفلوت رحلاتها إلى كولومبو.