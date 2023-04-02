راجمات "غراد" الروسية تضرب تحصينات للقوات الأوكرانية بالقذائف الحارقة… فيديو

إذا تم الحكم من خلال الفيديو الذي نشرته القناة الروسية على تلغرام، فقد أصيبت المواقع الأوكرانية بقذائف 9إم22إس من قاذفات اللهب غراد. الذخيرة محشوة بمزيج حارق من المغنيسيوم وثاني أكسيد الحديد.