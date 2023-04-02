راجمات "غراد" الروسية تضرب تحصينات للقوات الأوكرانية بالقذائف الحارقة… فيديو

تعرضت المواقع المحصنة جيداً للقوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار لضربة بالقذائف الحارقة، حسب موقع “روسكايا فيسنا”.
إذا تم الحكم من خلال الفيديو الذي نشرته القناة الروسية على تلغرام، فقد أصيبت المواقع الأوكرانية بقذائف 9إم22إس من قاذفات اللهب غراد. الذخيرة محشوة بمزيج حارق من المغنيسيوم وثاني أكسيد الحديد.
عندما يتم إشعال الخليط، تتشكل الحرائق، حيث تصل درجة حرارة النار إلى 2300-2700 درجة مئوية. نتيجة لذلك، تخترق القذيفة المعادن والخرسانة وغيرها من المواد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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