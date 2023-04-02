انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود

تجري في جمهورية الجبل الأسود، اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويتنافس على المنصب الرئاسي الرئيس الحالي ميلو دجوكانوفيتش ووزير التنمية الاقتصادية السابق ياكوف ميلاتوفيتش.

بلغراد – سبوتنيك. وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 7 صباحا، وتغلق في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت موسكو).

ويتمتع بحق الانتخاب 542 ألف و154 شخصًا من مقيمي الجمهورية.

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وفي الجولة الأولى حصل على المراتب الأولى الرئيس الحالي وزعيم الحزب الديمقراطي للاشتراكيين دجوكانوفيتش بنسبة 35.4 في المئة، والذي يقود البلاد في منصبي الرئيس ورئيس الوزراء لأكثر من 30 عاما.