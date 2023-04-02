إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"… فيديو

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإسقاط مروحية من طراز مي-8 للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة الروسية “فيربا”، حسبما ذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

نصب مقاتل ملقب بـ “زاريا” كمينًا للهدف في أنقاض المنطقة الصناعية وأطلق النار على مسافة 5 كيلومترات.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مروحيتين من طراز مي-8 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق قرية تيميروفكا ومقاطعة زابوروجيه ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف. يظهر الفيديو إسقاط أحدهما.