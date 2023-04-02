إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"… فيديو

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإسقاط مروحية من طراز مي-8 للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة الروسية “فيربا”، حسبما ذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.
نصب مقاتل ملقب بـ “زاريا” كمينًا للهدف في أنقاض المنطقة الصناعية وأطلق النار على مسافة 5 كيلومترات.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مروحيتين من طراز مي-8 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق قرية تيميروفكا ومقاطعة زابوروجيه ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف. يظهر الفيديو إسقاط أحدهما.
تم تطوير نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات فيربا ليحل محل إيغلا-إس. دخل الخدمة في عام 2014. يبلغ مدى إصابة الهدف أكثر من 6 كيلومترات على ارتفاع 4.4 كيلومترات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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