إعلام: طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا

قالت تقارير إعلامية لبنانية إن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، اليوم، فوق مزارع شبعا.

ووفقا لموقع النشرة، فإن “طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، من نوع (إم كا) خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا”.

لبنان يؤكد اختراق طائرة إسرائيلية مجاله الجوي

وأوضح الموقع أن الطائرة نفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى العرقوب المشرفة على المزارع انطلاقا من محور تلال سدانة العباسية في منطقة حاصبيا امتدادا حتى سماء الغجر وعين عرب في منطة مرجعيون.

وتتعدد مثل تلك الطلعات الاستكشافية التي تنفذها طائرات إسرائيلية من دون طيار، والتي اشتكى لبنان منها كثيرا إلى الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك انتهاكا لسيدة الدولة اللبنانية.