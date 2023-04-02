إعلام: طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا

قالت تقارير إعلامية لبنانية إن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، اليوم، فوق مزارع شبعا.
ووفقا لموقع النشرة، فإن “طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، من نوع (إم كا) خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا”.
لبنان يؤكد اختراق طائرة إسرائيلية مجاله الجوي
22 أكتوبر 2022, 20:49 GMT
وأوضح الموقع أن الطائرة نفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى العرقوب المشرفة على المزارع انطلاقا من محور تلال سدانة العباسية في منطقة حاصبيا امتدادا حتى سماء الغجر وعين عرب في منطة مرجعيون.
وتتعدد مثل تلك الطلعات الاستكشافية التي تنفذها طائرات إسرائيلية من دون طيار، والتي اشتكى لبنان منها كثيرا إلى الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك انتهاكا لسيدة الدولة اللبنانية.
طالع أيضا: إسرائيليون يحاولون اختراق السياج الحدودي مع لبنان
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك