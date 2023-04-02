وفد سوريا يغادر إلى روسيا للمشاركة في المحادثات الرباعية مع ممثلي موسكو وطهران وأنقرة

غادر وفد دبلوماسي سوري، اليوم الأحد، إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.

وحسب وكالة الأنباء السورية، قال رئيس الوفد أيمن سوسان، وهو معاون وزير الخارجية السوري، إن الوفد سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 أبريل/نيسان، قبل أن يشارك الثلاثاء، في الاجتماع الرباعي.

وأضاف سوسان أن الوفد سيركز بالتحديد على “إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية”.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت، في منتصف مارس/ آذار الماضي، بأن وفودا من وزارت خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سوف يجتمعون في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت نقلا عن مصادر دبلوماسية: “سيمثل الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني، ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان”.

مصدر لـ”سبوتنيك”: نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران يجتمعون الاثنين المقبل في موسكو

يذكر أن روسيا استضافت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.

وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.