حكومة كردستان العراق: تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية لاستئناف صادرات النفط

أعلنت حكومة إقليم كردستان، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية العراقية، لاستئناف صادرات النفط.
ووفق تصريحات للمتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، لوك غفوري، اليوم الأحد، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع.
أمريكا تطلب من تركيا والعراق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان
أمس, 10:57 GMT
وقال غفوري: “بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع”.
يشار إلى أن تركيا كانت قد أغلقت خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان قبل أسبوع بعد فوز بغداد بقضية تحكيم دولي ضدها، وبما يمنع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية.
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