حكومة كردستان العراق: تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية لاستئناف صادرات النفط

أعلنت حكومة إقليم كردستان، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية العراقية، لاستئناف صادرات النفط.

ووفق تصريحات للمتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، لوك غفوري، اليوم الأحد، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع.

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وقال غفوري: “بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع”.