بوتين: بفضل الجهود المشتركة أصبحت "دولة الاتحاد" قاطرة التكامل في أوراسيا

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى المشاركين في الاجتماعات الرسمية بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن دولة الاتحاد، بفضل الجهود المشتركة، أضحت قاطرة الاندماج في الفضاء الأوراسي.

وجاء في البرقية التي نشرت على موقع الرئاسة الروسية (الكرملين): “أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بصدق في يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، وهو عيد يرمز إلى أواصر الصداقة الأخوية التي لا تنفصم والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية التي توحد الروس والبيلاروسيين، وبفضل علاقاتنا المشتركة، دولة الاتحاد هي قاطرة عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي”.

وأشار إلى أنه أصبح من الممكن الآن ضمان المساواة الكاملة في الحقوق لمواطني روسيا وبيلاروسيا في مجالات الطب والتعليم، والضمان الاجتماعي والتقاعد، وكذلك في اختيار مكان الإقامة والعمل.

وتابع: “يتم تنفيذ برامج منسقة للتنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بشكل منهجي، والتفاعل بين البرلمانات والتعاون بين المناطق والمدن آخذ في التوسع”.

بوتين يهنئ لوكاشينكو بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا

وأضاف: “من المهم في ظل الظروف الصعبة الحالية أن نضمن الأمن الموثوق به ونعزز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد، وأن ننسق بفعالية الإجراءات على الساحة الدولية، وأنا واثق من أننا سنتغلب معًا على جميع الصعوبات والعقبات وسنواصل العمل لبناء حتى العلاقات المتحالفة بين روسيا وبيلاروسيا”.

وتمنى الرئيس بوتين للمشاركين في الجلسات الرسمية النجاح والتوفيق.

وفي وقت سابق من اليوم، بعث بوتين برسالة تهنئة إلى زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ضغوط العقوبات، فإن روسيا وبيلاروسيا تنسقان بشكل فعال الجهود على الساحة الدولية.