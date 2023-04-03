ريال مدريد يكتسح بلد الوليد بسداسية في الدوري الإسباني… و"هاتريك" تاريخي لبنزيما

اكتسح ريال مدريد، ضيفه بلد الوليد بنصف دستة أهداف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإسباني.
تقدم البرازيلي رودريغو لصالح ريال مدريد أمام بلد الوليد، في الدقيقة 22 من عمر أحداث الشوط الأول، فيما أضاف الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني للمرينجي أمام بلد الوليد، في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الاول.
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8 مارس, 13:34 GMT
وعزز بنزيمة تقدم ريال مدريد بهدف ثالث أمام بلد الوليد، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ثم خطف النجم الفرنسي الهدف الرابع للملكي والثالث له “هاتريك”، أمام بلد الوليد في الدقيقة 36.
وفي الدقيقة 73، سجل ماركو أسينسيو الهدف الخامس لفريق ريال مدريد، بينما أحرز لوكاس فاسكيز الهدف السادس لفريق ريال مدريد في الدقيقة 90.
بهذة النتيجة، يرفع فريق ريال مدريد رصيده للنقطة 59 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني خلفا لفريق برشلونة المتصدر برصيد 71 نقطة، فيما يتجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 28 في المركز السادس عشر.
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