الحكومة الإيرانية: الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني في سوريا لن تبقى دون رد

علقت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، على الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل اثنين من المستشارين الإيرانيين في سوريا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، عبر حسابه على “تويتر”، إن “الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تبقى من دون رد”.

وأكد جهرمي، أن “عادة النظام الصهيوني وقت الأزمات هو القيام بأعمال إرهابية خارج الحدود من أجل تشتيت الرأي العام ومنعهم من الكشف عن عمق مشاكلهم الداخلية”، على حد قوله.

عادت رژیم صهیونیستی و سایر تروریست‌های دولتی در مواقع بحران، انجام اقدامات تروریستی در خارج از مرزهاست تا افکار عمومی را منحرف کرده و اجازه ندهند عمق مشکلات داخلی آنها روشن شود.

اقدامات تروریستی بی‌پاسخ نخواهند ماند.#شهید_مهقانی#شهید_حیدری pic.twitter.com/H7iIScROQN — علی بهادری جهرمی (@alibahaadori) April 2, 2023

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعه الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.

كما ذكرت وكالة أنباء “مهر”، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه”.

وشن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك”، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.

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وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى “إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، أول أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.

ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.