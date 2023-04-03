القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخلي المصلى القبلي من المعتكفين

اقتحمت عناصر من القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى في مدينة القدس، قبيل انتصاف ليل الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت إذاعة “بيت لحم 2000” إن القوات الإسرائيلية عمدت بعد اقتحام المسجد الأقصى إلى إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين.

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

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ونقلت وكالة “شهاب”، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة.

وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها على أبواب الأقصى، حيث فرضت تشديدات على دخول المصلين للمسجد لأداء صلاة الفجر، بعدما دققت في هوياتهم واحتجزتها عند الأبواب، حيث كثفت من عناصرها ووحداتها الخاصة في محيط المسجد الأقصى وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.

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ولفتت الوكالة إلى خطورة تواصل “جماعات الهيكل” تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرفين، بهدف تحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ”ذبح “قرابين” داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.