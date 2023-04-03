ولي العهد السعودي والرئيس المصري يستعرضان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليل الأحد/الاثنين، على مائدة السحور في جدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، رحب ولي العهد في بداية اللقاء، بالرئيس المصري الذي عبر عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

واستعراض الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

كما بحث الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ “واس”.

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حضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.