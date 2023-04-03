صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الأوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا، في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين.

وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق، سومي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف بعد منتصف الليل بقليل.

في مارس/آذار المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.

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