وأكد مكتب المدعي العام الروسي أن “هذه القرارات تتعارض مع التزامات الأطراف بموجب الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لعام 1957. وهكذا، تواصل هذه البلدان ممارسة عدم الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها صراحة في المعاهدات الدولية، مما يسمح في الواقع للمجرمين بتجنب تحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة”.

وكان المدعي العام لروسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، قد أكد أن النيابة العامة ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية، على الرغم من النهج المسيس للزملاء الغربيين ورفضهم تسليم المجرمين إلى روسيا، مشيراً إلى أن المجرمين الذين فروا من العدالة في روسيا يشكلون خطرًا على سكان أوروبا بسبب رفض السلطات المحلية تسليمهم إلى موسكو.