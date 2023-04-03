كوريا الجنوبية تجري مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان ضد الغواصات

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن إجراء تدريبات بحرية مشتركة، يومي الاثنين والثلاثاء، مع قوات البحرية الأمريكية واليابانية بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية “سي في إن -68” (نيميتز) في مياه جنوب جزيرة جيجو الكورية الجنوبية، بهدف تحسين قدرات الحلفاء على مواجهة تهديد غواصات كوريا الشمالية.

سيئول – سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي: “تم تنظيم التدريبات المضادة للغواصات بهدف رفع قدرات الاستجابة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على التهديد المتزايد لكوريا الشمالية تحت سطح البحر، بما في ذلك الصواريخ الباليستية للغواصات”.

يذكر أن مثل هذه التدريبات تقام لأول مرة منذ 6 أشهر، وأجريت التدريبات السابقة في سبتمبر/أيلول 2022.

وأجرت كوريا الشمالية أخيرا عددا من التدريبات لاختبار أنظمة الأسلحة النووية، فقامت في 18 و 19 مارس/ آذار، بمناورة لتحسين قدرتها النووية التكتيكية، وقدرات الردع الحربي والقدرة على الهجوم المضاد، تم خلالها تأكيد موثوقية “أجهزة التحكم في التفجيرات النووية والصواعق”.

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