زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب كامتشاتكا شرقي روسيا

أفادت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فرع كامتشاتكا، أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع بعد ظهر يوم الاثنين في كامتشاتكا شرقي روسيا.

بتروبافلوفسك – سبوتنيك. وقالت إحدى سكان مدينة بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي لوكالة “سبوتنيك”: “كانت هناك هزتان قويتان على التوالي. كنا في مقهى عندما اهتزت الجدران. اهتزت النوافذ في المبنى بشكل مخيف للغاية. ولأول مرة في حياتي في كامتشاتكا، رأيت الناس يفرون من المبنى بعد الزلزال”.

وقالت الهيئة الجيوفيزيائية على تطبيق تلغرام: “المسافة [ الزلزال] من بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي 48 كيلومترا. العمق: 99.5. القوة: 5.7 درجة”.

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