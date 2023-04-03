خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية

خرج قطار عن مساره، أمس الأحد، في ولاية مونتانا الأمريكية، فيما ادّعت السلطات المحلية بعدم وجود أي خطر على السلامة العامة.

وقالت شركة مونتانا للسكك الحديدية، التي تدير مسارا بطول أكثر من 1400 كم يربط مونتانا وولاية واشنطن المجاورة لها، في بيان إن نحو 20 إلى 25 عربة من قطار شحن خرجت عن مسارها وسقطت في نهر كلارك فورك في مقاطعة ساندرز عند حوالي الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0320 بتوقيت غرينتش).

وذكرت الشركة أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الخروج عن المسار، مضيفةً أن موظفيها كانوا في مكان الحادث مع المستجيبين الأوائل.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت تناثر الحطام أسفل بعض عربات السكك الحديدية المحطمة، حيث ظهر في الصور ما لا يقل عن 12 عربة.

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ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا حتى الآن.