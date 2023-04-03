منظومة "تور-إم1" تقضي على نحو 40 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية… فيديو

يستخدم جنود المنطقة العسكرية المركزية في القوات المسلحة الروسية بنشاط أنظمة الصواريخ الذاتية الدفع من طراز “تور-إم1” لتغطية الوحدات الأرضية من هجمات العدو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس.

وفقًا للوزارة، منذ بداية العملية الخاصة، قضت أطقم تور-إم1على أكثر من 40 هدفًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور مختلفة.

قال قائد الوحدة الملقب بـ”مولنيا”: “في ظروف استخدام الأسلحة الحديثة… عليك أن تعمل بحذر شديد”، وفقا لصحيفة “إزفيستيا”.

في الوقت نفسه، تحدث عن الخصائص البارزة لأنظمة تور المعدلة. يمكن لأطقم العمل أن تضرب بسهولة حتى الأهداف الصغيرة، والتي يصعب غالبًا اكتشافها والقضاء عليها، بمساعدة معدات الرادار المتقدمة.