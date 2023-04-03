اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: الأجهزة الخاصة الأوكرانية وراء تفجير مقهى سان بطرسبورغ

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان اللجنة الروسية: “تم التخطيط للعمل الإرهابي الذي ارتُكب في 2 أبريل / نيسان، في سان بطرسبورغ ضد الصحفي المعروف فلادلين تاتارسكي، من قبل الأجهزة الخاصة لأوكرانيا بمشاركة عملاء من بين الأشخاص المتعاونين مع ما يسمى بمؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، والتي من بينها المؤيدة النشطة داريا تريبوفا التي تم احتجازها”.