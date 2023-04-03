بيسكوف: نظام كييف يدعم الإرهاب وربما يكون وراء مقتل فلادلين تاتارسكي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن نظام كييف يدعم الإرهاب وربما يكون وراء مقتل فلادلين تاتارسكي مثل كثيرين آخرين منذ عام 2014.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: “روسيا واجهت نظام كييف. إنه نظام يدعم الإرهاب، ويقف وراء اغتيال داريا دوغينا، إنه نظام ربما يكون وراء اغتيال فومين، ووراء هجوم سان بطرسبورغ الإرهابي، إنه نظام يقف وراء عمليات القتل لسنوات، منذ عام 2014، ولهذا تجري العملية العسكرية الخاصة”.

وأضاف بيسكوف: “هناك أدلة، وفقًا لبيان اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، على أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة، قد تكون متورطة في التخطيط لهذا العمل الإرهابي. بطبيعة الحال، هذا هجوم إرهابي”.

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: الأجهزة الخاصة الأوكرانية وراء تفجير مقهى سان بطرسبورغ

وقُتل مدون روسي شهير، وأصيب 32 آخرون نقل منهم 24 إلى المستشفى إثر انفجار، وقع يوم الأحد، داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.