رئيس مجلس النواب الأمريكي يستقبل رئيسة تايوان في نيويورك الأربعاء المقبل

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، التابع للحزب الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم الاثنين، إنه سيلتقي برئيسة تايوان، تساي إنغ وين، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأربعاء المقبل، في خطوة اعتبرتها الصين أنها ستكون استفزازا.

وأعلن مكتب مكارثي في بيان أن “رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، سيستضيف يوم الأربعاء 5 نيسان/ أبريل، اجتماعا بين الحزبين مع رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية”، وفقا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

وكانت الصين حذرت أمريكا من أنها “تلعب بالنار” بشأن رحلة رئيسة تايوان، المتواجدة في نيويورك في محطة “ترانزيت”، في طريقها إلى أمريكا اللاتينية.

الصين تحذر واشنطن بعد زيارة رئيسة تايوان

وأفاد بيان كيفن مكارثي، بأن رئيسة تايوان ستتوقف في كاليفورنيا في طريق عودتها وتلتقي مكارثي، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 20 مشروعا أمريكيا يعتزمون مرافقته.

وكانت تقارير أمريكية ذكرت أن اجتماع رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في كاليفورنيا بأنه “حل بديل”، من شأنه أن يتجنب تأجيج التوترات مع الصين، بدلا من أن يقوم مكارثي بزيارة إلى تايوان، مثلما فعلت من سبقته في المنصب، نانسي بيلوسي، العام الماضي.