الولايات المتحدة تعتبر قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط "غير منطقي"

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تعتبر قرار عدد من أعضاء مجموعة “أوبك+” خفض إنتاج النفط بشكل طوعي، “قرارًا معقولا”، بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تسود السوق.

وقال كيربي للصحفيين: “لا نعتقد أن تخفيضات الإنتاج أمر ينصح به في الوقت الحالي بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق”.

وأضاف كيربي أن المملكة العربية السعودية لا تزال حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرار خفض الإنتاج لم يكن قرارا أحاديا من جانب المملكة.

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة أُخطرت مسبقا بقرار خفض إنتاج النفط، مضيفا: “بالنسبة إلى الإخطارات، نعم لقد تلقينا إخطارا”.

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وفي الوقت نفسه، رفض كيربي الحديث عن وجود أي مفاوضات دبلوماسية بين واشنطن وأعضاء “أوبك +” بشأن أحجام إنتاج النفط.

وأعلنت السعودية وعدد آخر من دول “أوبك”، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر من 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من مايو/أيار المقبل حتى نهاية العام الحالي، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة “أوبك” و”أوبك+” في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بخفض مليوني برميل يوميا، واصفة هذه الخطوة بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.