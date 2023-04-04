قيادي في جبهة المقاومة السودانية: الخلافات السياسية الحالية على تقسيم المناصب وليس مصلحة البلاد

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وأضاف في اتصال مع “سبوتنيك” أن “ما يجري اليوم من صراعات وخلافات وتصريحات إعلامية، جميعها من أجل المناصب فقط، وليس من أجل مصلحة الشعب السوداني وجميع القوى السياسية، والشارع ينظر إلى تلك الفئة التي تتصارع اليوم على الكراسي على أنهم سرقوا الهبة الجماهيرية التي قام بها الشباب، وضحّوا بأنفسهم من أجلها، وحوّلوها إلى مصالحهم ومكاسبهم الشخصية للاستحواذ على السلطة”.

وأشار رزق الله إلى أن “الخلاف الآن بين تلك المجموعة الساعية للمناصب يكمن في مدى تمكن أي طرف من الأطراف من تلك السلطة، لأن القوى التي تسمي نفسها ديمقراطية هى تابعة للحركات المسلحة، ويتم اللعب بهم سياسيا، ففي “قحت الأولى” والمتجسدة في المجلس المركزي، مثّلت الأحزاب الفقيرة الضعيفة فيما عدا حزب الأمة، وجميعها لا تمتلك سوى أفراد معدودة، لكنها تستمد قوتها من ارتباطها بعملاء الخارج من الرباعية، و”نداء السودان” المرتبط بالبرنامج الأمريكي الأوروبي والهبوط الناعم، وهذا البرنامج هو عبارة عن سياج حول السودان حتى لا يخرج من الطوق الأمريكي”.

الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة في السودان

ووصف القيادي في جبهة المقاومة ما حدث في السودان عام 2019 بأنه “انتفاضة أطاحت بنظام البشير، وبالإمكان أن تتطور لتصبح ثورة، وعلينا ألا نستعجل الأمور، لأن الثورة عمل تراكمي يعود لسنوات، إذ كانت هناك حدود للانتفاضة يجب ألا تتخطاها، وهي حدود الدولة القديمة، أما بالنسبة للشباب فإنهم يريدون تغيير جذري في البلاد، هذا بالنسبة للدولة العميقة والأحزاب الموجودة لا يمكن إلا من خلال استبدال النظام بنظام آخر يحافظ على إرث الدولة القديمة”.

واتفقت الأطراف العسكرية والمدنية في السودان، يوم السبت الماضي، على “مضاعفة الجهود لتجاوز العقبة المتبقية تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 نيسان/ أبريل الجاري”.

وحسب المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، فقد انعقد في القصر الجمهوري في تمام الواحدة ظهر اليوم، اجتماع ضم الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، والفريق أول، محمد حمدان دقلو، وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة “يونتامس”.

الأطراف المدنية والعسكرية في السودان تتفق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 أبريل الجاري

وأضاف يوسف أن “الاجتماع استعرض التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري”.

وكان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يوم السبت 1 أبريل، يتبعه اعتماد دستور انتقالي في 6 أبريل.

وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقّعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.