مراسل "سبوتنيك": مقتل مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق… فيديو

أفاد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك”، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن العدوان الإسرائيلي نُفذ برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية.
وأشار المصدر العسكري إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها.
وكشف المصدر العسكري لمراسل “سبوتنيك”، أن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.
والهجوم الإسرائيلي هو الرابع في أقل من أسبوع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية العاصمة السورية دمشق وريفها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويوم أمس الأحد، شنت إسرائيل عدوانا جديدا على مدينة حمص وريفها مما تسبب في إصابة 5 عسكريين.
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