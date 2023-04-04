مراسل "سبوتنيك": مقتل مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق… فيديو

والهجوم الإسرائيلي هو الرابع في أقل من أسبوع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية العاصمة السورية دمشق وريفها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويوم أمس الأحد، شنت إسرائيل عدوانا جديدا على مدينة حمص وريفها مما تسبب في إصابة 5 عسكريين.