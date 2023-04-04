العدوان الإسرائيلي يطول مناطق مدنية وعسكرية في سوريا

شنت إسرائيل، ليل الاثنين/الثلاثاء، عدوانا جويا على منطقتين مختلفتين في سوريا، ما تسبب في مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من يوم على إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تسللت من الأراضي السورية.

الهجوم الأول: قاعدة عسكرية

شمل الهجوم الأول منطقة عسكرية حيث استهدف الطيران الإسرائيلي قاعدة للدفاع الجوي السوري في تل الصحن (شمال الحدود السورية الأردنية بنحو 15 كم) في ريف محافظة السويداء الشرقي.

واستطاعت الصواريخ الاعتراضية السورية اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية، ودمرتها قبل وصولها إلى أهدافها.

الهجوم الثاني: مصنع مدني

أما المنطقة الثانية فكانت مصنعا مدنيا للزجاج في منطقة (الكسوة) في ريف دمشق الجنوبي (نحو 15 كم جنوب مدينة دمشق).

وذكر مصدر في غرفة صناعة ريف دمشق لـوكالة “سبوتنيك”، أن أحد الصواريخ الإسرائيلية استهدف معملا للزجاج في منطقة (الكسوة) الصناعية جنوب العاصمة دمشق.

وأشار المصدر، إلى أن العدوان على معمل الزجاج أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخرين، معظمهم جراحهم خطيرة.

مراسل “سبوتنيك”: مقتل مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق… فيديو