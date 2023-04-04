محامي ترامب لـ "سبوتنيك": الرئيس السابق سيؤكد لمحكمة نيويورك أنه "غير مذنب"

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وقال تاكوبينا عشية مثول ترامب في 4 أبريل/نيسان، أمام محكمة نيويورك، حيث يتوقع توجيه الاتهام إليه: “الشيء الوحيد الذي سنجيب عليه على الفور هو أننا سنقول إنه “غير مذنب”، هذا ما سنعلنه غدا وما سيخرج من هناك”.

وأضاف: “من الواضح أننا سنحتاج إلى وقت لتقييم لائحة الاتهام وتحديد الإجراءات التي نريد طلبها بعد أن نتلقى جميع المعلومات”.

وتابع المحامي: “لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت”.

ويعتقد محامي ترامب أن القضية “سخيفة، من نواح كثيرة… وأنها ليست قضية حقا. لا توجد جريمة. لكن هذا اضطهاد سياسي”.

وكانت هيئة محلفين كبرى وجهت، يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

وينفي ترامب (76 عاما) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.

محامي ترامب يحسم جدل حضوره إلى المحاكمة مكبلا بالأصفاد