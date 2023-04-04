محامي ترامب: المدعي العام في مانهاتن أصبح "سلاحا" في قضية ضد الرئيس السابق

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نيويورك – سبوتنيك. وقال تاكوبينا عشية مثول ترامب في 4 أبريل/نيسان، أمام محكمة نيويورك، حيث يتوقع توجيه الاتهام إليه: “نحن ندخل منطقة خطر حيث السياسة لها تأثير على نظام العدالة وتُستخدم النيابة العامة كسلاح”.

وأضاف: “كما قلت، من المعروف أن المدعي العام [براغ]، ديمقراطي، مدعوم من قبل الممولين الديمقراطيين، وحملته هي ملاحقة مرشح اليمين، المرشح الجمهوري”.

وفي سياق متصل، يعتقد محامي ترامب أن القضية “سخيفة، من نواح كثيرة… وأنها ليست قضية حقا. لا توجد جريمة. لكن هذا اضطهاد سياسي”.

كانت هيئة محلفين كبرى وجهت، يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

محامي ترامب لـ “سبوتنيك”: الرئيس السابق سيؤكد لمحكمة نيويورك أنه “غير مذنب”

وينفي ترامب (76 عاما) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.