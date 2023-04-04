لافروف: روسيا مستعدة لخفض المخاطر النووية لكن "رقصة التانغو تحتاج لاثنين"

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن استعداد روسيا لإجراء اتصالات مع الدول الغربية من أجل تحسين الوضع في أوروبا وعبر الأطلسي وخفض المخاطر النووية على المدى الطويل، مشددًا في الوقت نفسه، على أن “رقصة التانغو تحتاج إلى اثنين”.

موسكو – سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة “أرغومينتي إي فاكتي” الروسية، مجيبًا عن سؤال حول ما يمكن أن تفعله روسيا على الجبهة الدبلوماسية حتى تكون مخاطر وقوع اشتباك نووي، بعيدة وليست قريبة: “تتمثل مهمة الدبلوماسية في البحث عن طرق سلمية وسياسية دبلوماسية وتطويرها لحل التناقضات والصراعات بين الدول، بما في ذلك بالطبع العلاقات بين القوى النووية. وهنا تبرز مشكلة تم وصفها بدقة أكبر من قبل، ولكنه تعبير ناجح: “رقصة التانغو تحتاج لاثنين”.

وذكّرَ الوزير أن روسيا قد اقترحت مرارا بدايات بناءة، وقدمت مقترحات عملية وغير مسيسة لتسوية المشاكل الدولية الملحة. من بينها مبادرة طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر/كانون الأول 2021 لإعطاء موسكو ضمانات أمنية ملزمة قانونًا على المحور الغربي.

وأشار لافروف إلى أنه “مع ذلك، في واشنطن وبروكسل، إما تجاهلونا، أو أن رد الفعل كان سلبيا. وفي نهاية المطاف، أدى ذلك إلى الأزمة الحالية في أوكرانيا”، مشددا على أن السلطات الروسية “لا تزال منفتحة على الاتصالات، ولكن على أساس متساو ومع إلزامية الأخذ بالمصالح الروسية في الحسبان، بهدف تحسين الوضع في أوروبا والمنطقة الأوروبية الأطلسية، وتقليل المخاطر النووية على المدى الطويل”.

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واستدرك وزير الخارجية الروسي، قائلا: “الشرط الأساسي هنا هو تخلي الغرب عن المسار العدواني. لكن، هناك (في الغرب) هم ليسوا مستعدين لهذا ولحوار بناء معنا، إنهم مشغولون على مدار الساعة بالبحث عن طرق جديدة لاحتواء روسيا. خطر مثل هذا النهج واضح، ونحن نحذر زملاءنا الغربيين من ذلك بكل الوسائل المتاحة”.