أحبطت القوات المسلحة الروسية أربع محاولات من قبل القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، لإجراء عملية استطلاع باستخدام القوة على محور جنوب دونيتسك، وقضت على ما يصل إلى 20 مسلحًا.
موسكو – سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “فوستوك” الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة “سبوتنيك”: “على محور جنوب دونيتسك، قام العدو بأربع محاولات فاشلة لإجراء استطلاع للمواقع المتقدمة لمجموعة “فوستوك” باستخدام القوة. وصدت وحدات المشاة الميكانيكية المدعومة بالمدفعية جميع الهجمات ودمرت ما يصل إلى 20 مسلحا”.
وأضاف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “فوستوك” الروسية:
دمرت طائرة انتحارية مسيرة روسية “لانسيت” مدفعية ذاتية الدفع (كراب) من إنتاج بولندي على محور جنوب دونيتسك.
وأشار غوردييف لـ “سبوتنيك” إلى أن “باستخدام ذخيرة “لانسيت” (طائرة مسيرة) في منطقة قرية كاترينيفكا، تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع “.
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بالإضافة إلى ذلك، دمرت راجمات الصواريخ “سميرتش” مستودع ذخيرة وست شاحنات للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو، وفقا لغوردييف.
أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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