صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “فوستوك” الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة انتحارية مسيرة روسية “لانسيت” دمرت مدفعية ذاتية الدفع (كراب) بولندية الصنع على محور جنوب دونيتسك.

موسكو – سبوتنيك. وقال غوردييف: “باستخدام ذخيرة من “لانسيت” (طائرة مسيرة) في منطقة قرية كاترينيفكا، تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع”.

في السياق، أحبطت القوات المسلحة الروسية أربع محاولات من قبل القوات الأوكرانية، اليوم، لإجراء عملية استطلاع باستخدام القوة على محور جنوب دونيتسك، وقضت على ما يصل إلى 20 مسلحًا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تحبط 4 محاولات استطلاع أوكرانية جنوب دونيتسك

بالإضافة إلى ذلك، دمرت راجمات الصواريخ “سميرتش” مستودع ذخيرة وست شاحنات للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو، وفقا لغوردييف.