ضابط أمريكي يكشف عن الهجوم المميت للجيش الأوكراني

كشف عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له خلال فصل الربيع سيكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لنظام كييف.

وقال العقيد المتقاعد دانيال ديفيس لموقع أمريكي، إنه بغض النظر عن نتائج الهجوم الربيعي، فذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة لدى القوات الأوكرانية، ما سيسبب بنقص كبير في الأفراد ولن تتمكن الولايات المتحدة أو الناتو من تعويض هذه الخسائر لأوكرانيا.

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وأشار العقيد المتقاعد للموقع إلى أن ميدان “بخموت” وغيره من المعارك المرهقة في دونباس جعل من الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من نقص حاد في الأفراد ومشاكل في تعبئة جنود جدد.