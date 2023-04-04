ضابط أمريكي يكشف عن الهجوم المميت للجيش الأوكراني

كشف عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له خلال فصل الربيع سيكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لنظام كييف.
وقال العقيد المتقاعد دانيال ديفيس لموقع أمريكي، إنه بغض النظر عن نتائج الهجوم الربيعي، فذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة لدى القوات الأوكرانية، ما سيسبب بنقص كبير في الأفراد ولن تتمكن الولايات المتحدة أو الناتو من تعويض هذه الخسائر لأوكرانيا.
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29 مارس, 12:36 GMT
وأشار العقيد المتقاعد للموقع إلى أن ميدان “بخموت” وغيره من المعارك المرهقة في دونباس جعل من الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من نقص حاد في الأفراد ومشاكل في تعبئة جنود جدد.
وفقًا للخبير العسكري، يتعين على كييف الاحتفاظ بتجمع كبير في الشمال الغربي بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، لأن ممر النقل من بولندا أمر بالغ الأهمية للقوات المسلحة لأوكرانيا، فبمجرد قطعها، ستنتهي الحرب في أوكرانيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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