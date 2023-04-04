الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 420 عسكريا أوكرانيا على محاور مختلفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على أكثر من 420 عسكريا من الجيش الأوكراني، على مختلف محاور القتال في منطقة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: “ألحقت العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية للقوات العسكرية الروسية المختلفة، خسائر كبيرة بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه تم استهداف مواقع عسكرية في بلدة دفوريتشنايا، سينكوفكا، بيريستوفوي، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم تدمير مركبات قتالية مصفحة وسيارات ومدافع هاوتزر “دي-20″، على محور كوبيانسك”.

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وأضاف بيان الدفاع الروسية: “أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات “المركز” وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على ما يصل إلى 225 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدافع هاوتزر من طراز “غفوزديكا” ذاتية الدفع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز “دي-30″ على محور كراسني ليمان”.