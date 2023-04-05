اختطاف 10 طلاب في ظروف غامضة في نيجيريا

أعلن مسؤول حكومي ، اليوم الثلاثاء، اختطاف 10 طلاب في ولاية كادونا الواقعة شمال غربي نيجيريا، حيث نفذت عصابات إجرامية العديد من عمليات اختطاف جماعية لأطفال.

وقال صموئيل أروان مفوض الأمن الداخلي والشؤون المحلية إن الضحايا وهم طلاب في مدرسة أوون الثانوية الحكومية في منطقة كاتشيا تم اختطافهم في ظروف غامضة، بحسب “فرانس برس”.

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وهذه أول عملية اختطاف جماعي معروفة للطلاب بعد فترة هدوء ومنذ سياسة المبادلة النقدية التي أدخلتها الحكومة جزئيا لإنهاء مدفوعات الفدية للخاطفين.

وقال أروان: “تلقت حكومة ولاية كادونا تقارير أولية من هيئات الأمن بشأن اختطاف 10 تلاميذ في كاتشيا”.

وأوضح أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الطلاب قد اختطفوا من مباني المدرسة أو أثناء سفرهم إلى المدرسة، التي لا تنظم سوى فصولا في النهار.